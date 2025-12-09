Pronostico Inter-Liverpool, crollano le quote per l'1 nerazzurro

C’era una volta il Liverpool , squadra che ha vinto la Premier League lo scorso anno ma che in questa stagione ha completamente cambiato volto.

Inter favorita, ecco le migliori quote per il segno 1

In campionato è precipitata al nono posto a -10 lunghezze dall’Arsenal capolista ma che in Champions, pur essendo andata ko in un paio di occasioni (0-1 in Turchia con il Galatasaray e 1-4 in casa contro il Psv), viaggia con 9 punti all’attivo.

Stasera i “Reds” saranno di scena al Meazza contro un’Inter che ha conosciuto nell’ultimo turno il primo ko europeo per mano dell’Atletico Madrid ma che, per il resto, viaggia a vele abbastanza spiegate.

Il pronostico è dalla parte degli uomini di Chivu, tanto che nelle ultime ore sono crollate le quote per il segno 1 anche alla luce del caso Salah, escluso da Slot da questa sfida dopo il recente sfogo dell'egiziano. La vittoria dell'Inter è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.92 da Snai, a 1.90 da BetFlag. Il 2 dei Reds arriva fino a 3.90, la X invece a 3.70.

Volendo, si potrebbero prendere in considerazione sia il Goal che l’Over 2,5. Una combo offerta a 1.85 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Elabet.