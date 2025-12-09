Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Inter-Liverpool, crollano le quote per l'1 nerazzurro© Inter via Getty Images

Pronostico Inter-Liverpool, crollano le quote per l'1 nerazzurro

La crisi dei Reds, acuita dal caso Salah, favorisce la squadra di Chivu nella super sfida del Meazza
2 min
TagsInterLiverpoolpronostico

C’era una volta il Liverpool, squadra che ha vinto la Premier League lo scorso anno ma che in questa stagione ha completamente cambiato volto.

Inter favorita, ecco le migliori quote per il segno 1

In campionato è precipitata al nono posto a -10 lunghezze dall’Arsenal capolista ma che in Champions, pur essendo andata ko in un paio di occasioni (0-1 in Turchia con il Galatasaray e 1-4 in casa contro il Psv), viaggia con 9 punti all’attivo.

Stasera i “Reds” saranno di scena al Meazza contro un’Inter che ha conosciuto nell’ultimo turno il primo ko europeo per mano dell’Atletico Madrid ma che, per il resto, viaggia a vele abbastanza spiegate.

Il pronostico è dalla parte degli uomini di Chivu, tanto che nelle ultime ore sono crollate le quote per il segno 1 anche alla luce del caso Salah, escluso da Slot da questa sfida dopo il recente sfogo dell'egiziano. La vittoria dell'Inter è offerta a 1.95 da Eplay24, a 1.92 da Snai, a 1.90 da BetFlag. Il 2 dei Reds arriva fino a 3.90, la X invece a 3.70.

Volendo, si potrebbero prendere in considerazione sia il Goal che l’Over 2,5. Una combo offerta a 1.85 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS