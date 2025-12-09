Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Pronostici Champions, Psv-Atletico Madrid: in Europa gli spagnoli gradiscono un esito...© EPA

Pronostici Champions, Psv-Atletico Madrid: in Europa gli spagnoli gradiscono un esito...

Sfida tra due squadre dal rendimento altalenante, che hanno battuto rispettivamente Napoli e Inter
2 min
TagsPSVatletico madridpronostico

Altro incontro interessante della serata di Champions League è quello in programma a Eindhoven tra Psv e Atletico Madrid, due formazioni che in classifica si trovano una sotto l’altra divise da un punto soltanto (Simeone è a quota 9, Bosz a 8). Ecco il pronostico di Psv-Atletico Madrid.

Almeno tre gol totali? Scopri le quote dell'Over 2,5

Gli olandesi, in questa prima fase della Champions, sono una mezza sorpresa. Dopo aver perso malamente in casa all’esordio contro la Royale Union hanno pareggiato 1-1 con il Leverkusen e hanno disintegrato (in una serata storta per gli azzurri) il Napoli. Poi 1-1 anche contro l’Olympiakos e, soprattutto, un 4-1 al Liverpool in trasferta.

L’Atletico Madrid pure è andato avanti a corrente alternata. Ko all’esordio contro il Liverpool e nuovo ko anche a Londra contro l’Arsenal con in mezzo il 5-1 all’Eintracht e poi doppio successo contro Royale Union e Inter.

Finora 5 gare e sempre Over 2,5 per l’undici spagnolo, una tendenza che potrebbe essere rispettata anche questa sera al Philips Stadion.

Almeno tre reti totali a Eindhoven si giocano a 1.52 su Eplay24, a 1.50 su Snai, a 1.48 su LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

