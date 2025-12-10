Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pronostico Real Madrid-Manchester City, adesso Xabi Alonso non può più sbagliare© APS

Pronostico Real Madrid-Manchester City, adesso Xabi Alonso non può più sbagliare

Il tecnico si gioca tantissimo contro gli spagnoli, anche dal punto di vista personale
2 min
Real Madrid Manchester City pronostico

L’inizio di stagione è stato travolgente e la presenza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid sembrava essere una mossa azzeccata per sostituire Carlo Ancelotti. Ma, a partire dai primi di novembre la situazione è cambiata e si è fatta adesso assai delicata.

Sfida apertissima al Bernabeu: ecco cosa giocare

Tra i giocatori e il tecnico si è creata una situazione di grande tensione e anche i risultati non sono stati più gli stessi. Al punto che la sfida di stasera contro il Manchester City, a seconda di come finirà, potrebbe portare all’esonero dell’attuale allenatore del Real.

Il City ha ricominciato a macinare gioco e risultati e al Bernabeu può succedere di tutto. Per le quote Citizens favoriti con il 2 proposto a 2.28 da Eplay24, a 2.25 da Bet365 e Snai.

Il pareggio oscilla tra 3.65 e 3.90, l'1 del Real tra 2.75 e 2.85.

Il Goal a pronostico sembra la scelta migliore: quota 1.43 su Eplay24 e StarYes, 1.38 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

