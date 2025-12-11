Pronostico Celtic-Roma, Gasperini cerca il "bis" a Glasgow

Sono bastate due sole partite e, in campionato, la situazione della Roma è profondamente cambiata. I giallorossi , a causa del doppio ko contro Napoli prima e Cagliari poi, hanno perso la testa della classifica e sono passati da “inseguiti” a “inseguitori” scendendo al quarto posto. Anche l’euforia che si respirava nella Capitale è venuta un po’ meno ma stasera c’è l’occasione per riportare un po’ di buon umore in tutto l’ambiente.

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio su cosa giocare

La Roma, infatti, torna in campo nel suo terz’ultimo turno della prima fase di Europa League e lo fa scendendo in campo a Glasgow contro un Celtic che nel suo campionato va abbastanza forte (è in lotta per il primato) ma che, in questa competizione è andata finora avanti a singhiozzo.

Gli scozzesi hanno infatti 7 punti all’attivo (2 in meno dei giallorossi) e hanno messo a segno 7 reti (le stesse realizzate dalla Roma) subendone 8 (contro le 5 prese da Svilar).

Su un elemento vale la pena puntare un po’ più di attenzione e, precisamente, il confronto con il Midtjylland che entrambe le squadre hanno incrociato. Il Celtic ha perso contro i danesi 3-1 mentre la Roma li ha battuti per 2-1. Il calcio, è stato già più volte detto, non è una equazione matematica ma questo dato può rappresentare una iniezione di fiducia.

Gli scozzesi faranno di tutto per segnare e i giallorossi faranno altrettanto (chi vince avrà quasi staccato il biglietto per il prossimo turno della competizione).

Probabilmente l’Under 2,5, abbastanza caro a Gasperini, potrebbe lasciare stavolta spazio all’Over 2,5.: un esito offerto a 1.84 da Eplay24 e NetBet, a 1.80 da Sisal.