Pronostici Europa League: Aston Villa favorito sul Basilea ma in casa gli svizzeri...
Il momento di gran vena dell’Aston Villa (8 vittorie nelle ultime 9 partite battendo anche Manchester City e Arsenal) potrebbe continuare in Europa League. I “Villans”, primi in classifica in questa competizione continentale, giocano a Basilea contro una formazione (quasi) all’ultima spiaggia.
Vince l'Aston Villa? Ecco a quanto è quotato il segno 2
Gli elevetici hanno fin qui raccolto soltanto 6 punti e in caso di ulteriore ko vedrebbero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione.
Occhio però, il Basilea le due vittorie europee le ha centrate entrambe in casa.
Tradotto in quote. Il 2 dell'Aston Villa è in prima fila nelle stime dei bookmaker: vale 1.73 per Eplay24 e NetBet, 1.70 per Elabet.
Da non scartare tuttavia l'opzione Goal (segnano entrambe): a 1.56 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 1.52 su Sisal.