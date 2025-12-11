Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Europa League: Aston Villa favorito sul Basilea ma in casa gli svizzeri...© EPA

Pronostici Europa League: Aston Villa favorito sul Basilea ma in casa gli svizzeri...

L'analisi di una delle sfide in programma stasera, fischio d'inizio alle ore 21.00
2 min
TagsBasileaAston Villapronostico

Il momento di gran vena dell’Aston Villa (8 vittorie nelle ultime 9 partite battendo anche Manchester City e Arsenal) potrebbe continuare in Europa League. I “Villans”, primi in classifica in questa competizione continentale, giocano a Basilea contro una formazione (quasi) all’ultima spiaggia.

Vince l'Aston Villa? Ecco a quanto è quotato il segno 2

Gli elevetici hanno fin qui raccolto soltanto 6 punti e in caso di ulteriore ko vedrebbero ridotte al lumicino le speranze di qualificazione.

Occhio però, il Basilea le due vittorie europee le ha centrate entrambe in casa.

Tradotto in quote. Il 2 dell'Aston Villa è in prima fila nelle stime dei bookmaker: vale 1.73 per Eplay24 e NetBet, 1.70 per Elabet.

Da non scartare tuttavia l'opzione Goal (segnano entrambe): a 1.56 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, a 1.52 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS