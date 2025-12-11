Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev: solo la vittoria per Vanoli, poi testa al Verona© LAPRESSE

Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev: solo la vittoria per Vanoli, poi testa al Verona

Per le quote toscani nettamente favoriti nella sfida di Conference League
1 min
TagsFiorentinaDinamo Kievpronostico

Prima del Bologna toccherà alla Fiorentina (ore 18.45) scendere in campo al Franchi per onorare il suo impegno di Conference League contro la Dinamo Kiev.

Vincono i viola? Ecco il parere dei bookmaker

Se in campionato la situazione dei viola è drammatica (sono ultimi in classifica) qui in Europa il quadro, pur non brillando, è appena meglio. I punti all’attivo sono 6 e ci sono ancora possibilità di qualificazione. Necessario, però, tornare a vincere e la Dinamo Kiev, che di punti ne ha soltanto 3, sembra un avversaria abbordabile.
Oltre a rendere più solide le chances di accedere al turno europeo successivo, la vittoria stasera potrebbe contribuire a raffreddare le contestazioni dei tifosi alla squadra.

Obbligatorio guardare in direzione del segno 1: vale 1.42 per Eplay24 e StarYes, 1.45 per Sisal.

Il pareggio renderebbe circa 4.75 volte la posta, il 2 è proposto a 6.50.

