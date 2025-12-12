Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Pronostico Parma-Lazio, Sarri al Tardini per centrare la seconda vittoria esterna in campionato

Pronostico Parma-Lazio, Sarri al Tardini per centrare la seconda vittoria esterna in campionato

I biancocelesti non vincono in trasferta dalla 5ª giornata, contro il Genoa
2 min
TagsparmaLaziopronostico

Una sola vittoria interna il Parma, una sola vittoria esterna la Lazio. Per Cuesta e Sarri la missione è fare bottino pieno per risalire in classifica. Ecco quote e pronostico di Parma-Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle ore 18.00.

Squadre dal rendimento altalenante: opportuna una combo

Il Parma al Tardini ha battuto solo il Torino alla 5ª giornata, per il resto tre pareggi e tre sconfitte, l'ultima delle quali contro l'Udinese. Curiosamente, sempre alla 5ª giornata la Lazio di Sarri vinceva la sua unica trasferta in questo campionato, battendo 3-0 il Genoa all'epoca allenato da Vieira.

Eloquenti i numeri da trasferta dei biancocelesti: 7 No Goal e 6 Under 2,5 in 7 gare lontano dall'Olimpico. Non solo: con la Lazio in campo, da ben nove gare di fila il segno 2 non si vede sia al riposo che al 90'. Il Parma, invece, ha in scia tre partite chiuse con il parziale/finale 2/2.

Match delicato per entrambe le formazioni, con la Lazio favorita per la vittoria: il segno 2 è a 2.10 su Eplay24 e Betsson, a 2.05 su Eurobet e su Bet365. Il pareggio vale mediamente 3.30, l'1 dei ducali oscilla tra quota 3.60 e 4.

Opportuno, visto il rendimento altalenante di Parma e Lazio, valutare una combo: la X2+Multigol 1-4 è offerta a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.47 da Sisal.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

