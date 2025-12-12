Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Atalanta-Cagliari, arrivederci con gol per Lookman? A quanto è quotato un gol del nigeriano© ANSA

Pronostico Atalanta-Cagliari, arrivederci con gol per Lookman? A quanto è quotato un gol del nigeriano

Segno 1 probabile per i bookmaker, occhi puntati sull'attaccante che vuole lasciare il segno prima di partire per la Coppa d'Africa
3 min
TagsatalantaCagliaripronostico

Il primato di squadra con più pareggi interni in campionato di certo non entusiasma il popolo bergamasco. La squadra di Palladino vuole cavalcare l'onda dell'entusiasmo post-successo sul Chelsea in Champions per centrare tre punti nella 15ª giornata di Serie A. Ecco quote e pronostico di Atalanta-Cagliari: fischio d'inizio sabato 13 dicembre alle ore 20.45.

Atalanta favorita: ecco a quanto si gioca il segno 1

In classifica l'Atalanta è dodicesima con 16 punti, due in più rispetto ad un Cagliari che battendo la Roma ha interrotto un digiuno lungo ben nove giornate (quattro pareggi e cinque sconfitte).

Dunque, in campionato la Dea annaspa ma i mezzi per battere il Cagliari (un solo successo in sette trasferte, a Lecce) ci sarebbero tutti.

I bookmaker hanno pochi dubbi sulla vittoria atalantina: l'1 è proposto a 1.34 da Eplay24, a 1.33 da BetFlag e Bet365. Il pareggio, che si è visto nell'ultimo precedente a Bergamo, è valutato circa a 5 mentre il blitz sardo oscilla tra 8.25 e 9.50.

Atalanta-Cagliari: quote Lookman marcatore

Un gol prima di partire per la Coppa d'Africa. Ademola Lookman è uno degli osservati speciali della sfida in chiave marcatori. Una rete del nigeriano in qualsiasi momento del match è quotata a 2.25 da Eplay24 e Betsson, a 2.50 invece da Elabet.

Il Cagliari può contare su un super Marco Palestra, in prestito ai sardi proprio dall'Atalanta. L'ipotesi "gol o assist" dell'esterno a tutta fascia di Pisacane renderebbe 5 volte la posta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS