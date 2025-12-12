Corriere dello Sport.it
venerdì 12 dicembre 2025
Bundesliga, 14ª giornata: il pronostico di Union Berlino-Lipsia© EPA

Bundesliga, 14ª giornata: il pronostico di Union Berlino-Lipsia

Ecco l'esito da giocare nell'anticipo del massimo campionato tedesco
2 min
In Germania, come accade tutti i venerdì, anche la Bundesliga manda in scena il suo anticipo. Stasera riflettori puntati su Berlino dove l’Union riceve il Lipsia, squadra distante 8 lunghezze dalla vetta ma comunque prima inseguitrice del Bayern capolista.

Vince il Lipsia? Che quota per il 2!

Quest’anno l’Union procede a corrente molto alternata. In classifica ha messo insieme 15 punti, solo 4 in più rispetto alla terz’ultima ma, fin qui, è l’unica formazione che non è andata ko contro il Bayern (2-2 in casa, quattro giornate fa).

E’ anche l’unica, però, che nella esibizione interna successiva ha perso in casa contro l’Heidenheim fino a quel momento fanalino di coda del campionato.

E, a proposito di “casa/fuori”, vale la pena ricordare che il Lipsia nelle ultime due partite in trasferta non ha vinto, operazione invece riuscita in 3 altre occasioni precedenti. Le possibilità di conquistare i 3 punti ai “Rot Bullen” non mancano e il 2 presenta anche una quota interessante...

Il successo del Lipsia è offerto a 2.22 da Eplay24, a 2.20 da BetFlag e Sisal.

