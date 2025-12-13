Pronostico Fiorentina-Verona, sfida salvezza al Franchi: le quote del match

La peggior partenza di sempre in campionato relega la Fiorentina all' ultimo posto in classifica . Domenica (ore 15) il delicatissimo match contro il Verona , penultimo ma che si è sbloccato la scorsa settimana battendo 3-1 l' Atalanta di Palladino . Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Verona .

Viola a segno una o due volte? Le quote del Multigol Casa 1-2

Con l'arrivo di Vanoli il rendimento dei viola non è migliorato rispetto a quanto fatto da Pioli: due pareggi contro Genoa e Juventus, a cui hanno fatto seguito le sconfitte contro Atalanta e Sassuolo. Solo il Torino ha subìto più gol dei toscani, che hanno realizzato 11 reti al pari dell'Hellas.

Alla Fiorentina non resta che tirar fuori l'orgoglio in una situazione oggettivamente critica da tutti i punti di vista: gioco, risultati e condizione psicologica. Nonostante questo, i bookmaker vedono Kean e compagni decisamente favoriti per la vittoria del match.

Il segno 1 al 90' è proposto a 1.83 da Eplay24, a 1.80 da Snai e Bwin. Il pareggio oscilla tra 3.30 e 3.50, il 2 del Verona tra 4.30 e 4.55.

In questo campionato la Fiorentina non è mai riuscita a realizzare più di due reti in un singolo incontro. Da valutare, allora, l'esito Multigol Casa 1-2: a 1.62 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.57 su Sisal.