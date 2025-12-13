Pronostico Udinese-Napoli: Conte vuole ripartire dopo il ko contro Mourinho

Tre punti per dimenticare... Mourinho . Il Napoli vuole voltare pagina dopo la sconfitta in Champions contro il Benfica. In campionato gli azzurri sono primi in classifica insieme al Milan (31 punti a testa), a più uno sull' Inter . Nell'ambito della 15ª giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte fa visita all' Udinese che ha necessità di ripartire dopo aver perso tre delle ultime quattro partite. Ecco quote e pronostico di Udinese-Napoli , in programma domenica 14 dicembre alle ore 15.00.

I precedenti dicono Goal ma le quote...

Dopo il Torino, l'Udinese è la squadra che ha subìto più gol in casa (12). Il Napoli proverà ad incrementare il suo score esterno, avendo realizzato 8 reti in 7 trasferte.

Partenopei altalenanti lontano dal Maradona, dove il bottino è di 4 successi e 3 sconfitte contro Milan, Torino e Bologna. Insieme a Inter e Roma l'Udinese è l'unica squadra a non aver ancora mai pareggiato per 0-0. Un risultato sulla carta poco probabile sulla scorta dei precedenti: in 9 degli ultimi 10 entrambe le squadre sono andate a segno.

Altro esito "Goal" in vista? I bookie non ne sono così convinti visto che almeno una rete per parte vale doppio a fronte dell'1.70 previsto per il No Goal.

In Serie A l'ultimo successo dell'Udinese contro il Napoli risale addirittura al 3 aprile 2016. Un'eventuale affermazione dei friulani è proposta a 4.40 da Eplay24, a 4.33 da Bwin e a 4.25 da BetFlag. Il 2 del Napoli invece è a 1.87 sulle lavagne di Betsson, Lottomatica a Planetwin. Quota 3.25 per il pareggio, che l'Udinese non colleziona da 7 giornate.

Da tenere d'occhio, in tal senso, l'esito "Chance Mix" X primo tempo o X finale: a 1.67 su Eplay24 e NetBet, a 1.65 su Sisal.