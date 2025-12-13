Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Serie A, Genoa-Inter: De Rossi può fare risultato contro Chivu? Ecco cosa dicono le quote© Getty Images

Pronostici Serie A, Genoa-Inter: De Rossi può fare risultato contro Chivu? Ecco cosa dicono le quote

Match interessante anche per le statistiche delle due squadre: ecco le più rilevanti ai fini delle scommesse
3 min
TagsGenoaInterpronostico

Genoa-Inter è anche la sfida tra due allenatori emergenti come De Rossi e Chivu. Per l'ex bandiera giallorossa il compito è di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti da quando è arrivato al timone del Grifone: due vittorie e due pareggi (contro il Sassuolo siedevano in panchina Murgita e Criscito). L'Inter in campionato è a meno 1 dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan ma deve digerire lo 0-1 incassato dal Liverpool in Champions. Ecco quote e pronostico di Genoa-Inter, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18.00.

Il Genoa segna esattamente un gol? La quota è interessante

Un po' di numeri. Dopo l'esonero di Vieira il Genoa non ha più perso e ha sempre fatto registrare la combo Goal+Over 2,5 in cinque partite: tre vittorie e due pareggi. Un Grifone letteralmente rinato dal punto di vista realizzativo visto che nelle ultime 5 gare ha messo a segno 11 reti a fronte delle 4 segnate nelle prime 9 giornate!

Un monito per l'Inter, che ha all'attivo 10 successi e 4 sconfitte in campionato. Prima di cadere contro i Reds in Champions, la squadra di Chivu aveva battuto Pisa e Como senza subìre gol.

Il Genoa nel suo stadio non batte l'Inter dal 2018 ma negli ultimi tre incroci ha sempre imposto il pareggio ai nerazzurri. Per chi crede che il Genoa possa vincere o pareggiare contro l'Inter, la doppia chance 1X si può giocare a 2.40 su Eplay24 e Bwin, a 2.50 su Snai.

Curioso come nel loro stadio i liguri non abbiano ancora mai realizzato un gol esatto. Il Multigol Casa 1-2 vale 1.95 mentre l'esito "Somma gol Casa: 1" è a 2.52 su Eplay24 e NetBet, a 2.50 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS