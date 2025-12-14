Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Roma-Como, pronostico "Multichance": di che si tratta e la quota prevista© EPA

Roma-Como, pronostico "Multichance": di che si tratta e la quota prevista

In classifica Gasperini è a più tre su Fabregas, che al Meazza contro l'Inter ha visto interrompere la sua striscia positiva
4 min
TagsRomaComopronostico

Dopo i ko contro Napoli e Cagliari (doppio 0-1) la Roma vuole tornare a vincere anche in Serie A, avendo offerto una prova brillante in Europa League contro il Celtic (battuto 3-0 in Scozia). Il Como dopo lo 0-4 incassato dall’Inter vuole ritrovare punti e fiducia nei propri mezzi. Ecco quote e pronostico di Roma-Como, in programma lunedì 15 dicembre alle 20.45.

Roma senza pareggi: ecco il consiglio su cosa giocare

Posticipo di Serie A davvero interessante quello tra Gasperini e Fabregas, a cui i giallorossi si presentano con tre punti in più in classifica rispetto ai lariani.

Una classifica che racconta di uno scontro diretto per la Champions a cui la Roma arriva senza pareggi: nove vittorie e cinque sconfitte. Il Como invece ha già diviso la posta in sei occasioni, uscendo con un punto da campi non facili come quelli di Bergamo e Napoli. Match impegnativo per la Roma che fra le prime 10 della classifica è quella che ha segnato meno reti (15). La difesa resta la meno battuta con 8 gol incassati, 11 quelli subìti dalla squadra di Fabregas.
Nei quattro precedenti più recenti tra Roma e Como si registrano due vittorie a testa ma con una costante: le gare in questione sono tutte terminate con l'esito Multigol 2-3.

Nel campionato in corso, entrambe tendono a chiudere i loro match con l'Under 2,5 a referto: se ne contano 11 in 14 giornate per la Roma, 10 per il Como.

Dati che hanno il loro peso sulle quote rilasciate dai bookmaker. L'Under 2,5 è ritenuto più probabile, con offerta che si attesta sull'1.60 su Sisal, 1.63 su Eplay24 e 1.65 su BetFlag. L'Over 2,5 invece va dal 2.10 di Snai al 2.20 di Bet365, passando per il 2.15 di Planetwin.

Roma favorita per la vittoria secondo i bookmaker, con l'1 proposto a 2.10 da Eurobet e Snai, a 2.14 da Eplay24. Il pareggio vale 3.10 mentre il 2 il blitz di Nico Paz e compagni paga 3.70.

In sede di pronostico non si può ignorare il fatto che la Roma non abbia ancora pareggiato. Da valutare l'esito "Multichance" X primo tempo o X finale: Eplay24 e NetBet lo propongono a 1.65, Sisal invece a 1.62.

