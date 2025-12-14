Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Premier League, il pronostico di Manchester United-Bournemouth© Getty Images

Premier League, il pronostico di Manchester United-Bournemouth

L'analisi del posticipo in programma all'Old Trafford
1 min
TagsManchester UnitedBournemouthpronostico

Quest’anno il Bournemouth era partito benissimo con 5 vittorie e 3 pareggi subito dopo l’esordio negativo contro il Liverpool. Un parziale che aveva catapultato le “Cherries” ai piani alti della classifica. Poi, improvvisamente, c’è stato il crollo con 2 soli punti conquistati nelle ultime 6 partite e totale ridimensionamento delle ambizioni stagionali.

Vincono i Red Devils? L'1 è quotato a...

Esattamente il contrario del Manchester Utd che ha iniziato la stagione abbastanza male ma poi ha migliorato progressivamente fino a riportarsi adesso a poca distanza dalle posizioni che valgono l’Europa. Il posticipo di lunedì sera mette di fronte proprio Utd e B’mouth e il segno 1 sembra poter meritare fiducia.

La vittoria dei Red Devils si può giocare a 1.84 su Eplay24 e NetBet, a 1.80 su GoldBet.

Il pareggio vale 4.15 mentre il 2 è reperibile mediamente a 3.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS