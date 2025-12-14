Premier League, il pronostico di Manchester United-Bournemouth
Quest’anno il Bournemouth era partito benissimo con 5 vittorie e 3 pareggi subito dopo l’esordio negativo contro il Liverpool. Un parziale che aveva catapultato le “Cherries” ai piani alti della classifica. Poi, improvvisamente, c’è stato il crollo con 2 soli punti conquistati nelle ultime 6 partite e totale ridimensionamento delle ambizioni stagionali.
Vincono i Red Devils? L'1 è quotato a...
Esattamente il contrario del Manchester Utd che ha iniziato la stagione abbastanza male ma poi ha migliorato progressivamente fino a riportarsi adesso a poca distanza dalle posizioni che valgono l’Europa. Il posticipo di lunedì sera mette di fronte proprio Utd e B’mouth e il segno 1 sembra poter meritare fiducia.
La vittoria dei Red Devils si può giocare a 1.84 su Eplay24 e NetBet, a 1.80 su GoldBet.
Il pareggio vale 4.15 mentre il 2 è reperibile mediamente a 3.90.