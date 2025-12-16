Efl Cup, quarti di finale: il pronostico di Cardiff-Chelsea
Efl Cup, quarti di finale. Si parte stasera con la prima delle sfide che, in gara unica, promuoveranno le semifinaliste di questa competizione. In campo la vera sorpresa del torneo, il Cardiff City (che milita in League One, la terza serie inglese), alle prese con il Chelsea in quella che può sembrare una sfida senza storia.
Cardiff-Chelsea è 2 ma il Goal...
Il Cardiff è arrivato a questo punto giocando il doppio delle partite invece disputate dai Blues (il sorteggio favorevole gli ha messo contro Swindon, Cheltenham, Burnley e Wrexham mentre il Chelsea ha fatto fuori solo Lincoln e Wolves) ma la sua presenza non è casuale.
L’undici gallese, infatti, nel suo campionato (la League One, appunto), dopo 19 partite, è saldamente primo in classifica con 4 lunghezze di vantaggio sulla seconda avendo realizzato la bellezza di 36 reti (miglior attacco tra le 24 squadre del torneo) e avendone subìte 20 (quarta miglior difesa).
Il Chelsea è invece quarto in Premier League ma nell’ultimo periodo ha accusato qualche colpo perdendo in Champions League contro l’Atalanta e in campionato contro il Leeds pareggiando anche, a reti inviolate, la trasferta di Bournemouth.
Sabato scorso, però, è tornato al successo superando 2-0 l’Everton. Ovviamente è doveroso partire con il segno 2 ma il Goal sembra poter meritare una certa considerazione. La vittoria della squadra di Maresca è offerta a 1.32 da Eplay24 e NetBet, a 1.33 da Bet365.
Il Goal è proposto a 1.88 da Eplay24 e StarYes, a 1.89 da Stanleybet.