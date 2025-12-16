Anteprima Conference League, cosa giocare in Shakhtar-Rijeka

Chi è favorito e quanti gol potrebbero esserci: i consigli

Un Rijeka che ha 8 punti e che potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta (solo una particolarissima combinazione di risultati e differenza reti potrebbe lasciarlo fuori dai secondi sedici).

Nessuna delle due squadre sembra aver bisogno di spingere troppo, da provare l’Under 2,5. Una sfida con massimo due reti totali vale 1.82 per Eplay24 e Betsson, 1.84 per Stanleybet.

Per le quote Shakhtar favorito per la vittoria finale, il segno 1 (il match si gioca sul neutro di Cracovia) è pagato 1.86 da Eplay24 e NetBet, 1.85 da Sisal. Il pareggio si trova a 3.50 mentre il 2 tocca quota 4.