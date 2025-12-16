Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Pronostici Conference League, Shamrock-Hamrun: ecco l'esito da provare© Getty Images

Pronostici Conference League, Shamrock-Hamrun: ecco l'esito da provare

Match inutile ai fini della qualificazione e allora caccia all'ultima soddisfazione nel torneo
2 min
TagsshamrockHamrunpronostico

In Conference League uno dei match presi in considerazione è... inutile ai fini della qualificazione. Con la 24ª a quota 7 punti, infatti, sia gli Shamrock Rovers (un punto in 5 partite) che l’Hamrun (3 punti dopo 5 giornate) sono praticamente già fuori da questo torneo.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

L’unico punto degli irlandesi è arrivato contro l’Aek (1-1) mentre per il resto c’è davvero poco o nulla da dire. L’Hamrun ha fatto poco di più.

I maltesi anziché pareggiare l’unica partita nella quale non sono andati ko sono riusciti a vincerla e hanno superato per 3-1 il Lincoln.

Prima di uscire da questa esperienza europea magari entrambe la soddisfazione di chiudere con un successo proveranno a togliersela e allora, per fare ciò, c’è bisogno di andare a segno e, in quest’ottica, l’esito Goal potrebbe risultare la scelta più efficace.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.85 su Eplay24, Betsson e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

