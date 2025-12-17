Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Quarti di Efl Cup, il pronostico di Manchester City-Brentford© EPA

Quarti di Efl Cup, il pronostico di Manchester City-Brentford

Nove successi nelle ultime undici gare giocate: gli uomini di Guardiola sono lanciatissimi
2 min
TagsManchester Citybrentfordpronostico

Ieri, con Cardiff-Chelsea, il primo quarto di finale di Efl Cup. Oggi si continua con altre due sfide (sempre con la formula della gara unica) che contribuiranno a definire il quadro delle semifinaliste della competizione.

Segno 1 obbligatorio, in aggiunta...

Si parte alle 20.30 con il Manchester City che riceve il Brentford e, per le “Bees”, questo match non poteva capitare in un momento peggiore.

I “Citizens”, infatti, dopo aver fatto registrare qualche battuta d’arresto ad inizio stagione, hanno completamente cambiato marcia e adesso macinano di nuovo vittorie su vittorie, sia in Inghilterra che in Europa (basta ricordare il recente 2-1 in trasferta al Real Madrid).

Al momento sono 5 i successi nelle ultime 5 esibizioni che diventano 9 se si considerano le ultime 11. Situazione al contrario per il Brentford che ha iniziato bene la stagione ma nell’ultimo periodo si è un po’ perso per strada. Soltanto una vittoria nelle ultime 5 partite (contro il Burnley) e 2 nelle ultime 7.

Davvero troppo poco per impensierire Guardiola e i suoi ragazzi che sembrano in grado di guadagnare non solo la semifinale di questa Efl Cup ma anche la finalissima.

Segno 1 obbligatorio magari anche in abbinamento con l’Over 2,5. La combo che unisce i due esiti è offerta a 1.97 da Eplay24 e NetBet, a 2.05 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS