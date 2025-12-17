Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Conference League, Sparta Praga-Aberdeen: quote e pronostico© Getty Images

Conference League, Sparta Praga-Aberdeen: quote e pronostico

Cechi a caccia di un'ampia vittoria per migliorare la loro differenza reti
2 min
TagsSparta Pragaaberdeenpronostico

Il match di Conference League tra Sparta Praga e Aberdeen presenza una situazione analoga a quella di Rayo-Drita. La differenza sta tutta nella posizione di classifica delle due squadre. Ecco il pronostico del match.

Il pronostico è una combo: di che si tratta

Lo Sparta, analogamente al Rayo, ha 10 punti all’attivo ed è tra le prime 8 ma l’Aberdeen di punti finora ne ha messi insieme soltanto 2 e, con soli 90 minuti ancora da giocare, è già matematicamente fuori dalla competizione.

Qui, almeno sulla carta, la previsione dovrebbe risultare più agevole. Niente più da chiedere per gli scozzesi e via libera allo Sparta che, oltre all’1, potrebbe anche regalare l’Over 2,5 nel tentativo di migliorare la sua differenza reti. La combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.62 su Eplay24 e Betsson, a 1.65 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS