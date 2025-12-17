Pronostico Napoli-Milan, in palio la finale della Supercoppa italiana

Quote equilibrate: ecco l'esito da provare

Tra queste i campioni d'Italia del Napoli che aprono giovedì sera (alle 20 in Italia) il mini torneo a Riad contro un Milan che, al contrario dei partenopei, non ha più la Coppa Italia (è stato eliminato dalla Lazio) e non ha mai giocato quest'anno impegni nelle competizioni continentali. Il Napoli, oltre alla stanchezza, deve fare i conti con le assenze di tantissimi titolari fuori per infortunio.

Una situazione che si ripercuote direttamente sul discorso stanchezza visto che le partite da giocare sono tante ma in campo vanno sempre gli stessi. Piangersi addosso però non serve a niente e Conte ha già dimostrato piùvolte di saper tirare fuori il coniglio dal cilindro. L'avversario di turno, per il Napoli, è probabilmente il migliore che poteva capitare. Il Milan viaggia anch'esso a corrente alternata e nell'ultima uscita di campionato ha perso la testa della classifica pareggiando in casa contro il Sassuolo.

Il Napoli ha fatto peggio andando a perdere a Udine e così, tra i due litiganti, a godere è l'Inter che si è piazzata al comando della classifica della Serie A.

Le quote di Napoli-Milan sono in perfetto equilibrio (o quasi) e il risultato di questa semifinale è apertissimo. Il 2 rossonero è a 2.65 su Eplay24 e Betsson, a 2.75 su Sisal. Il pareggio vale triplo mentre l'1 partenopeo oscilla tra 2.80 e 2.90.

Per tornare in campo lunedì serve vincere... da provare il Goal: quota 1.90 su Eplay24 e NetBet, 1.95 su Sisal.