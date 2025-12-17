Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Conference League, pronostico Losanna-Fiorentina: chi è favorito e cosa giocare© Getty Images

Conference League, pronostico Losanna-Fiorentina: chi è favorito e cosa giocare

I viola devono vincere in Svizzera per sperare di chiudere la prima fase nelle prime otto posizioni
2 min
Dalla Supercoppa italiana alla Conference League. Per Losanna e Fiorentina la qualificazione dovrebbe essere assicurata con un unico dubbio... direttamente agli ottavi oppure ai sedicesimi? Ecco il pronostico di Losanna-Fiorentina, in programma giovedì 18 dicembre alle ore 21.

Vince la Fiorentina? Ecco quanto vale il 2 per i bookie

I viola vincendo potrebbero avere chance di finire nelle prime otto (ma devono sperare che qualcuna davanti crolli) mentre gli svizzeri solo con i 3 punti potrebbero sperare (ma le speranze sarebbero comunque appese a un lumicino). Il pareggio lascerebbe entrambe nel gruppone delle seconde 16.

Secondo i bookmaker sono i viola a partire favoriti in questo match. Il segno 2 si gioca a 2.07 su Eplay24 e Betsson, a 2.05 su Eurobet. La X vale mediamente 3.45, l'1 si trova tra 3.10 e 3.30.

Il Goal in questa sfida sembra adatto: quota 1.65 su Eplay24, 1.63 su BetFlag, 1.60 su Snai.

