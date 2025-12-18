Pronostico Crystal Palace-Kups, tutto facile per gli inglesi? Le quote dicono...

Comparazione quote: 1+No Goal

Appena fuori dalla zona che permette di evitare i sedicesimi di finale. La speranza degli inglesi è che qualcuna tra le sette squadre che li precedono (lo Strasburgo, primo a quota 13 punti, è irragiungibile) negli ultimi novanta minuti di gioco possa commettere un passo falso (anche mezzo) così da poter effettuare il sorpasso. Evidentemente questo da solo non basta.

Per poter aspirare ad entrare nel lotto delle qualificate direttamente agli ottavi, al Palace serve anche di vincere stasera la sua ultima partita di questa prima fase.

A Londra arriva il Kuopio Ps, formazione finlandese che occupa il 25° posto, ovvero sarebbe al momento la prima delle escluse. Anche il KuPs avrebbe dunque bisogno di punti e sperare che qualcuna tra quelle davanti vada ko. La seconda necessità potrebbe essere esaudita ma il problema vero riguarda la prima. Il Palace ha perso l’ultima in campionato ma contro il Manchester City mentre il ruolino di marcia precedente può essere sicuramente definito discreto.

Il KuPs ha fatto registrare 5 No Goal nelle ultime 5 esibizioni in trasferta e 8 nelle ultime 9. Il pronostico? Segno 1 e NoGoal dovrebbero rappresentare l’accoppiata di esiti più probabile.

La combo che lega questi due esiti di scommessa si gioca a 1.90 su Eplay24 e Betsson, a 2.10 su Sisal.