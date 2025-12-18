Corriere dello Sport.it
Mainz-Samsunspor, il pronostico: sfida decisiva per l'accesso agli ottavi di Conference League

Mainz-Samsunspor, il pronostico: sfida decisiva per l'accesso agli ottavi di Conference League

Nel match tra tedeschi e turchi un esito sembra imprenscindibile: ecco di che si tratta
2 min
TagsMainzSamsunsporpronostico

Malissimo in campionato ma molto bene in Conference League il Mainz che, a quota 10 punti, occupa al momento l’ottavo posto nella classifica di questa competizione europea.

Entrambe a segno? Scopri a quanto è quotato l'esito Goal

La formazione tedesca chiude la prima fase ospitando il Samsunspor che ha gli stessi punti nella classifica di Conference League ma è più su grazie a una migliore differenza reti (+6 contro +2). Questo è uno scontro decisivo in ottica qualificazione diretta agli ottavi perché chi vince si sarà assicurato il biglietto per questa fase, chi perde sicuramente resterà fuori scavalcato dalle tante che inseguono da vicino e, in caso di pareggio, rischiano di disputare i sedicesimi entrambe perché 11 punti non dovrebbero bastare a finire tra le prime otto.

Da segnalare che il Samsunspor, nelle 10 trasferte fin qui disputate in tutte le competizioni di questa stagione, ha sempre realizzato almeno una rete.

Per le quote i favori del pronostico sono indirizzati sul segno 1 ma, a questo punto, trascurare il Goal potrebbe risultare imperdonabile.

Uno sguardo alle quote dei bookie per questi due esiti di scommessa. L'1 del Mainz è offerto a 1.57 da Eplay24 e NetBet, a 1.60 da Elabet e Sisal.

Il Goal è proposto a 1.65 da Eplay24, Betsson e Sisal.

Tutte le news di Scommesse

