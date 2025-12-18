Calciomercato Roma, Dybala va via a gennaio? Ecco cosa dicono le quote

La questione legata al rinnovo di contratto, il calvario degli infortuni più le quattro panchine di fila con la Roma , gli ammiccamenti del Boca . Ci sono abbastanza ingredienti per interrogarsi sul futuro di Paulo Dybala . Un futuro ormai prossimo, visto che il 2 gennaio si apre ufficialmente il calciomercato invernale . L'argentino dirà addio alla Roma ? Ecco cosa dicono le quote .

Dybala cambia squadra: le quote del "Sì"

Giorni emotivamente particolari per Paulo Dybala, che in campionato affronterà la sua ex squadra, la Juventus, dopo però aver guardato dalla panchina le ultime 4 gare giocate dalla sua Roma.

Quello della Joya è uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato. Quante possibilità ci sono di vederlo lontano dalla Capitale? Non poche, secondo i bookmaker. L'ipotesi che Dybala cambi squadra entro il 2 febbraio è proposta a 4 dagli operatori.

Anche Artem Dovbyk è sulla lista dei possibili partenti, almeno secondo i bookie. L'addio alla Roma è a quota 2.20, ancora più bassa rispetto a quella di Dybala. Nella lista dei giocatori su cui si può scommettere il "cambio squadra" c'è anche Tommaso Baldanzi (gli occhi del Verona e non solo sull'ex Empoli): vale 2 volte la posta la possibilità di vederlo con una maglia diversa da quella giallorossa.

Sul fronte delle entrate resta caldo il nome di Joshua Zirkzee. Per l'approdo a Roma da parte del centravanti olandese le quote oscillano tra 2 e 2.15.