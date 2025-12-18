Calciomercato Roma, Dybala va via a gennaio? Ecco cosa dicono le quote
La questione legata al rinnovo di contratto, il calvario degli infortuni più le quattro panchine di fila con la Roma, gli ammiccamenti del Boca. Ci sono abbastanza ingredienti per interrogarsi sul futuro di Paulo Dybala. Un futuro ormai prossimo, visto che il 2 gennaio si apre ufficialmente il calciomercato invernale. L'argentino dirà addio alla Roma? Ecco cosa dicono le quote.
Dybala cambia squadra: le quote del "Sì"
Giorni emotivamente particolari per Paulo Dybala, che in campionato affronterà la sua ex squadra, la Juventus, dopo però aver guardato dalla panchina le ultime 4 gare giocate dalla sua Roma.
Quello della Joya è uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato. Quante possibilità ci sono di vederlo lontano dalla Capitale? Non poche, secondo i bookmaker. L'ipotesi che Dybala cambi squadra entro il 2 febbraio è proposta a 4 dagli operatori.
Anche Artem Dovbyk è sulla lista dei possibili partenti, almeno secondo i bookie. L'addio alla Roma è a quota 2.20, ancora più bassa rispetto a quella di Dybala. Nella lista dei giocatori su cui si può scommettere il "cambio squadra" c'è anche Tommaso Baldanzi (gli occhi del Verona e non solo sull'ex Empoli): vale 2 volte la posta la possibilità di vederlo con una maglia diversa da quella giallorossa.
Sul fronte delle entrate resta caldo il nome di Joshua Zirkzee. Per l'approdo a Roma da parte del centravanti olandese le quote oscillano tra 2 e 2.15.