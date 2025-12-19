Valencia-Maiorca, sfida salvezza al Mestalla: il pronostico

Ancora una volta l’anticipo de LaLiga non riguarda i piani alti della classifica bensì quelli più bassi. Stasera all’Estadio de Mestalla il Valencia (terz’ultimo, con 15 punti all’attivo, insieme a Osasuna e Girona) riceve il Maiorca che è più su in graduatoria ma con soltanto un paio di lunghezze in più.

Comparazione quote: esito Goal

Con una situazione del genere non ci sono dubbi sul fatto che si tratta di un vero e proprio scontro fondamentale nella lotta per non retrocedere e che i punti in palio, in quest’ottica, sono fondamentali.

Il Valencia, finora, è riuscito a realizzare soltanto 15 reti incassandone 25 mentre il Maiorca ha qualche rete in più all’attivo (in tutto sono 18) e un paio in meno al passivo (23). L’aspetto però più preoccupante della situazione è la forma recente della squadra di casa che, nell’arco delle ultime 11 partite disputate, ha vinto soltanto una volta (1-0 contro il Levante, fanalino di coda). Il Maiorca aveva iniziato abbastanza male ma poi nell’ultimo periodo ha riaddirizzato un po’ la rotta.

Soltanto 2 i punti conquistati nelle prime 6 giornate di campionato ma ben 15 nelle 10 successive. Sono 6 gli Under 2,5 fatti fin qui registrare in casa dal Valencia e sono invece 6 gli Over 2,5 collezionati finora dal Maiorca in trasferta.

Il Goal è invece gradito a entrambe e potrebbe rappresentare l’esito più adatto per la sfida di stasera. Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 2.07 da Eplay24, a 2.05 da BetFlag, a 2.00 da Snai.