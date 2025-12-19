Dortmund-M'gladbach, chi vince il match tra i due Borussia? Quote e pronostico

Ecco chi è favorito secondo i bookie

La classifica parla di una formazione giallonera che prova a tenere il passo del Bayern capolista (lontano però ben 9 punti) ma che, per il momento, occupa il secondo posto in condominio con il Lipsia. Il M’gladbach, partito malissimo, era riuscito a diventare improvvisamente assai brillante (13 punti in 5 partite) ma poi, nell’ultima esibizione, è nuovamente crollato in casa (1- 3) contro il modesto Wolfsburg di questo avvio di stagione.

I BVB sono imbattuti in casa e, in generale, hanno subìto soltanto 12 reti risultando, per ora, la seconda migliore difesa del campionato (soltanto il Bayern ha fatto di meglio con 11 reti al passivo). Nell’ultima uscita il Dortmund ha pareggiato a Friburgo subendo però la rete del’1-1 in inferiorità numerica (oltre 20 minuti prima Bellingham si era fatto espellere dall’arbitro).

Stavolta fiducia al segno 1, offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Planetwin e Sisal. Il pareggio fa salire la quota a 4.45, il 2 rende oltre 5 volte la posta.