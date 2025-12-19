Juventus-Roma, quote e pronostico: ecco chi è favorito secondo i bookie

Per il quarto posto e, forse, anche qualcosa in più. Sabato sera (ore 20.45) allo Stadium di Torino va in scena un super Juventus-Roma , match di cartello di una 16ª giornata “in formato ridotto” per via della Supercoppa italiana . Ecco quote e pronostico della sfida tra Spalletti , uno degli ex della partita, e Gasperini .

Match con massimo due reti? Le quote dei bookie per l'Under 2,5

I giallorossi vogliono consolidare il quarto posto e confermare la vittoria ottenuta sul Como all’Olimpico. Curiosità, la Roma chiude l’anno contro due ex: prima Luciano Spalletti, poi Daniele De Rossi e il suo Genoa. Anche la Juve ha alle spalle un successo meritato, sempre con il risultato di 1-0, ottenuto a Bologna.

Va detto che la tradizione è decisamente favorevole ai bianconeri, vittoriosi in sette delle ultime dieci gare interne di campionato disputate contro i giallorossi. Così come sette sono le occasioni in cui la Roma è uscita da Torino senza segnare.

Gli ultimi cinque Juve-Roma giocati in Piemonte sono terminati con l'Under 2,5, uno scenario che nel campionato in corso la Roma ha riproposto ben 12 volte su 15 (contro le 10 della “Vecchia Signora”). Per i bookie assisteremo ad un altro match con massimo due reti totali: ipotesi a 1.58 su Eplay24, a 1.55 su Bwin e a 1.57 su Sisal.

Chi è favorito per la vittoria in Juventus-Roma? I bookie dicono Juve: segno 1 al doppio della posta su Eplay24, a 1.97 su Snai, a 1.95 su Bet365. Il pareggio (sarebbe il 4° consecutivo nei loro scontri diretti) vale circa 3.25, blitz giallorosso a 4.10.

Numeri interessanti quelli della Roma, che in questa stagione rifiuta il pareggio mentre gradisce il Multigol 1-2, centrato 12 volte su 15 in Serie A. Quota 1.95 per l'eventualità che Juve-Roma finisca con una o due reti totali. Tradotto: 1-0, 0-1, 1-1, 0-2, 2-0.

Quote marcatori: David, Yildiz e gli ex Juve

Partita con posta in palio alta e più di un protagonista dal forte temperamento. Che possa scapparci un cartellino rosso in Juventus-Roma? La quota è molto invitante, pari a oltre 5 volte l'investimento.

Sul fronte marcatori il maggiore indiziato a lasciare il segno è, secondo i bookmaker, Jonathan David a quota 3, seguito da Kenan Yildiz a 3.25.

Sponda Roma risultano meno accreditati i due grandi ex, Paulo Dybala (a 5) e Matias Soulé (a 5.50).