Pronostico Fiorentina-Udinese, per i viola (e Vanoli) è la "partita della vita"

Profondo rosso... in casa viola. La Fiorentina spera che il 16° tentativo sia quello buono per centrare la prima vittoria casalinga in questo campionato e ripartire dopo l'ennesimo flop contro il Losanna in Conference League . Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Udinese , in programma domenica 21 dicembre alle ore 18.00.

Vince la Fiorentina? Bookie scettici

I friulani (sei vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi) hanno vinto con merito contro il Napoli di Conte e si trovano attualmente al decimo posto in classifica.

L’ultimo precedente al Franchi (23 dicembre 2024) fa tremare i viola, usciti sconfitti 1-2 nonostante il vantaggio iniziale firmato Moise Kean. Le cose vanno meglio per i gigliati estendendo la panoramica alle ultime dieci gare giocate a Firenze contro i bianconeri di Udine: sette affermazioni dei toscani, un solo pareggio e due blitz friulani.

Il rendimento dei viola e anche quanto messo in campo da Ranieri e compagni lascia più di un dubbio sulle chance di vedere un segno 1 in questa sfida, che il tecnico Vanoli ha definito "la partita della vita".

Perplessità che evidentemente hanno anche i bookie: la vittoria della Fiorentina è quotata a 2.20 da Eplay24 e Betsson, a 2.15 da Bwin. Il pareggio oscilla tra 3.20 e 3.35, il 2 dell'Udinese tra 3.25 e 3.40.

In cinque delle sette gare casalinghe disputate in campionato i toscani hanno segnato esattamente un gol (in generale, mai più di due in un singolo incontro).

Il Multigol Casa 1-2 si può giocare a 1.62 su Eplay24 e NetBet, a 1.58 su Elabet.