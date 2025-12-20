Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Fiorentina-Udinese, per i viola (e Vanoli) è la "partita della vita"© APS

Pronostico Fiorentina-Udinese, per i viola (e Vanoli) è la "partita della vita"

I toscani a caccia del successo per svoltare contro gli uomini di Runjaic
3 min
TagsFiorentinaUdinesevanoli

Profondo rosso... in casa viola. La Fiorentina spera che il 16° tentativo sia quello buono per centrare la prima vittoria casalinga in questo campionato e ripartire dopo l'ennesimo flop contro il Losanna in Conference League. Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Udinese, in programma domenica 21 dicembre alle ore 18.00.

Vince la Fiorentina? Bookie scettici

I friulani (sei vittorie, altrettante sconfitte e tre pareggi) hanno vinto con merito contro il Napoli di Conte e si trovano attualmente al decimo posto in classifica.

L’ultimo precedente al Franchi (23 dicembre 2024) fa tremare i viola, usciti sconfitti 1-2 nonostante il vantaggio iniziale firmato Moise Kean. Le cose vanno meglio per i gigliati estendendo la panoramica alle ultime dieci gare giocate a Firenze contro i bianconeri di Udine: sette affermazioni dei toscani, un solo pareggio e due blitz friulani.

Il rendimento dei viola e anche quanto messo in campo da Ranieri e compagni lascia più di un dubbio sulle chance di vedere un segno 1 in questa sfida, che il tecnico Vanoli ha definito "la partita della vita".

Perplessità che evidentemente hanno anche i bookie: la vittoria della Fiorentina è quotata a 2.20 da Eplay24 e Betsson, a 2.15 da Bwin. Il pareggio oscilla tra 3.20 e 3.35, il 2 dell'Udinese tra 3.25 e 3.40.

In cinque delle sette gare casalinghe disputate in campionato i toscani hanno segnato esattamente un gol (in generale, mai più di due in un singolo incontro).

Il Multigol Casa 1-2 si può giocare a 1.62 su Eplay24 e NetBet, a 1.58 su Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS