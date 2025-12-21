Corriere dello Sport.it
Serie B, Mantova-Empoli: quote, migliori scommesse e pronostico© LAPRESSE

Serie B, Mantova-Empoli: quote, migliori scommesse e pronostico

L'analisi del match in programma allo stadio "Danilo Martelli"
2 min
TagsmantovaEmpolipronostico

La domenica di Serie B propone due sfide, una di queste si gioca alle 17.15 allo stadio "Martelli". Ecco quote e pronostico di Mantova-Empoli.

Quote 1X2 finale e pronostico

La formazione di casa, dopo aver illuso un po’ tutti mettendo insieme 3 vittorie di fila contro Sampdoria, Padova e Spezia, è tornata alle... origini rimediando 3 ko consecutivi nelle ultime 3 giornate contro Venezia, Reggiana e Cesena. Un nuovo corto circuito che ha fatto precipitare l’undici lombardo in piena zona retrocessione. Dall’altro lato c’è l’Empoli che, pur essendo più sereno (la sua posizione di classifica non è preoccupante), ha pensato bene di provare a imitare i suoi odierni avversari (per essere uguale gli manca un’altra sconfitta). Ha infatti vinto tre incontri di seguito (contro Catanzaro, Avellino e Bari) ma ha poi perso le ultime due sfide contro Palermo e Juve Stabia.

Il risultato esatto fatto finora registrare più spesso dai toscani è l’1-1 ma sempre in casa. Potrebbe esserci oggi il primo in trasferta con l’Under 2,5 “buono” per l’occasione visto che sarebbe in grado di coprire anche questo esito.

L'Under 2,5 è offerto a 1.72 da Bwin, a 1.80 da Sisal e a 1.81 da Eplay24.

Per l'esito finale i bookie vedono grande equilibrio: l'1 del Mantova si gioca mediamente a 2.65, il pareggio è proposto a 3.10 mentre il 2 è in lavagna a 2.70.

Tutte le news di Scommesse

