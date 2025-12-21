Pronostico Napoli-Bologna, chi vincerà la Supercoppa italiana? Cosa dicono le quote

Per molti questa era probabilmente la finale meno probabile ma alla fine, come aveva sempre voluto la formula tradizionale, a contendersi la Supercoppa italiana saranno la vincente dell’ultimo campionato (il Napoli) e la vincente dell’ultima Coppa Italia (il Bologna). Ecco il pronostico di Napoli-Bologna , in programma a Riad lunedì 22 dicembre alle ore 20 in Italia.

Comparazione quote: esito Goal

Per le due milanesi (Inter e Milan) la gita in Arabia si è conclusa subito. I rossoneri sono stati surclassati da un Napoli rimaneggiato ma propositivo che ha evidenziato i limiti della formazione di Allegri (vittoria azzurra per 2-0) mentre i nerazzuri hanno pagato ancora una volta una certa sufficienza nell’affrontare certi impegni e certi avversari.

I novanta minuti regolamentari tra le compagini di Chivu e Italiano si erano chiusi sull’1-1 ma ai rigori sono stati gli emiliani ad avere la meglio. Lunedì sera, quindi, la finale più improbabile (anche per le quote) tra Napoli e Bologna promette scintille.

L’ultimo confronto tra le due squadre aveva segnato il momento di massima crisi per Antonio Conte e il suo Napoli (ko per 2-0) ma poi c’era stata una veemente rispresa che aveva permesso ai partenopei di battere Atalanta, Roma, Qarabag e Juventus. Il Bologna, dopo quel successo, ha invece accusato un paio di battute a vuoto (ko casalinghi contro Cremonese e Juventus) nonché un pareggio all’Olimpico contro la Lazio (1- 1).

E adesso? Il Napoli dovrebbe aver fatto tesoro della lezione che gli è stata impartita al Dall’Ara un mese e mezzo fa e difficilmente commetterà gli stessi errori.

Il Bologna proverà a cambiare qualcosa per sorprendere gli avversari. Forse il Goal sembra l’esito più adatto a questo match.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.91 su Eplay24 e NetBet, a 1.90 su GoldBet e BetFlag.