LaLiga, Athletic Bilbao-Espanyol: il pronostico? Tra Goal e No Goal da provare...

Ben quattro vittorie di fila nelle ultime quattro giornate e ben sei vittorie nelle ultime 8 esibizioni. Il ruolino di marcia recente dell’ Espanyol è di notevole livello al punto che l’undici catalano occupa al momento la quinta posizione in classifica e punta a migliorare ulteriormente la sua posizione.

Segnano entrambe oppure no? Ecco il consiglio

Il consueto posticipo del lunedì de LaLiga vede protagonista proprio l’Espanyol che va a far visita ad un Athletic Bilbao che quest’anno procede a corrente completamente alternata. Una la perde e una la vince e questo andamento ha caratterizzato le ultime 7 esibizioni così che la formazione basca è attualmente fuori dalle posizioni che valgono l’Europa.

L’Athletic quest’anno segna anche abbastanza poco. Di reti all’attivo ne ha in tutto soltanto 15 mentre ne ha incassate ben 22. Il bilancio dell’Espanyol è sicuramente migliore con 20 reti realizzate e 16 subìte. Sotto il profilo più strettamente connesso agli esiti di scommessa vale la pena sottolineare che entrambe le squadre hanno fin qui gradito molto la Somma Gol finale 1 (6 volte registrata dall’Athletic, 5 volte dall’Espanyol) e che, a questo proposito, 3 volte al San Mames il Bilbao ha vinto 1-0 e lo stesso ha fatto l’Espanyol (3 volte 1-0 in casa) che però non ha mai perso in trasferta con questo punteggio.

L’ultima analogia tra le due squadre di fronte questa sera riguarda gli esiti NoGoal, prediletti sia dall’una che dall’altra. L’Athletic viene da 6 NoGol consecutivi e ne ha messi complessivamente insieme ben 12 mentre l’Espanyol ne ha fatti vedere 3 nelle ultime 3 esibizioni ma fin qui ne ha collezionati in tutto 9.

Ci potrebbe essere una inversione di tendenza e allora, per chi la pensa in questo modo, via libera al Goal: quota 2.08 su Eplay24, 2.05 su Bet365 e 1.99 su Eurobet.