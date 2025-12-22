Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, il pronostico di Mali-Zambia© APS

Coppa d'Africa, il pronostico di Mali-Zambia

Per le quote una delle due nazionali parte nettamente favorita
1 min
TagsMaliZambiapronostico

Dalla Spagna ci si sposta in Marocco perché ieri ha preso il via la Coppa d’Africa e dopo la partita inaugurale tra i padroni di casa e le Comore (vittoria dei "Leoni dell'Atlante" per 2-0) oggi il programma propone altre 3 sfide con la prima, quella tra Mali e Zambia, che chiude la prima giornata del gruppo A.

Comparazione quote: vittoria del Mali

Lo Zambia viene da 4 sconfitte consecutive che diventano 9 nelle ultime 10 partite disputate. Un ruolino di marcia davvero modesto per impensierire un Mali che non è un esempio di regolarità ma che sembra disporre di mezzi tecnici superiori.

Il segno 1 sembra obbligato e anche i bookie sembrano pensarla allo stesso modo. La vittoria del Mali si può giocare a 1.65 su BetFlag e Planetwin, a 1.66 su Eplay24.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS