martedì 23 dicembre 2025
Campionato portoghese, il pronostico di Guimaraes-Sporting

Campionato portoghese, il pronostico di Guimaraes-Sporting

Le quote del posticipo della 15ª giornata della Liga Portugal
1 min
Stasera anche il campionato portoghese manda in onda una sua partita con Guimaraes-Sporting che completa la 15ª giornata.

Vince lo Sporting? Ecco a quanto si gioca il segno 2

Tra la formazione di casa e quella ospite (seconda in classifica) ci sono 14 punti di differenza ma, soprattutto, ben 23 reti realizzate di differenza (lo Sporting, con 38 reti, vanta il miglior attacco del torneo).

In trasferta l’undici di Lisbona è imbattuto (6 vittorie e un pareggio), si può provare a puntare sul segno 2: a quota 1.42 su Sisal, 1.43 su BetFlag, 1.45 su Eplay24.

