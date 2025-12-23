Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Coppa d'Africa, Nigeria-Tanzania: il pronostico sorride a Osimhen e compagni© EPA

Coppa d'Africa, Nigeria-Tanzania: il pronostico sorride a Osimhen e compagni

Super Aquile favoritissime nella sfida che inaugura il gruppo C
2 min
TagsNigeriaTanzaniapronostico

A seguire sarà la volta di Nigeria-Tanzania che aprono le danze del gruppo C. La Nigeria nella passata edizione ha perso in finale contro la Costa d’Avorio e quest’anno avrà sicuramente voglia di rivincita.

Segno 1 obbligato per i bookie

Una rivincita anche necessaria per cancellare la delusione della mancata qualificazione al prossimo Mondiale di Canada, Usa e Messico sfumata ai rigori nello spareggio decisivo contro il Congo.

Tornando alla Coppa d’Africa il primo impegno per Osimhen e compagni non sembra proibitivo. Di fronte, infatti, una Tanzania che, tra amichevoli e gare ufficiali, non vince da 7 partite di fila con 4 sconfitte consecutive nelle ultime 4 esibizioni (compresi uno 0-2 contro l’Iran e un 3-4 contro il Kuwait).

Se si escludono le 3 reti dell’ultimo match la Tanzania fa registrare soltanto un gol nei 6 incontri precedenti e questo non è certo un buon biglietto da visita.

Anche in questo caso il segno 1 sembra a dir poco obbligato e, anche in questo caso, l’abbinamento con l’Over 2,5 non sembra azzardato.

La combo 1+Over 2,5 è offerta a 2.40 da Eplay24 e Betsson, a 2.50 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

