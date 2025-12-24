Pronostico Chelsea-Aston Villa: Maresca prova a fermare la squadra più in forma della Premier League

Nella 18ª giornata di Premier League spicca una sfida importante in chiave Champions (e non solo) come Chelsea-Aston Villa . I “Blues”, reduci dal 2-2 in rimonta sul campo del Newcastle, sono al 4° posto ma per questo obiettivo sono tante le pretendenti. Ecco perchè sarà importante fare risultato (sabato 27 dicembre alle 18.30) contro la squadra più in forma del campionato.

Aston Villa, fine della corsa? Ecco il parere dei bookmaker

Non è un’opinione, lo dicono i numeri. Nessuno, infatti, ha ottenuto più punti dell’Aston Villa nelle ultime 10 giornate di campionato: 27, frutto di ben 9 vittorie.

Un balzo in avanti deciso anche in fatto di gol segnati, se si pensa che Watkins e compagni hanno realizzato ben 11 gol negli ultimi 4 turni.

Il Chelsea di Maresca deve quindi tenere alta la guardia. Un anno fa ha battuto 3-0 l’Aston Villa a Stamford Bridge ma il momento attuale dei “Blues” non è positivo: due vittorie nelle ultime sei gare giocate. Tornando ai precedenti con i “Villans”, gli ultimi quattro sono tutti andati in archivio con l'Over 2,5. A prescindere dall’esito finale, a Londra le reti non dovrebbero mancare.

L'Over 2,5 si può giocare a 1.65 su BetFlag, a 1.70 su Eplay24 e a 1.71 su Betsson.

Secondo i bookie Maresca riuscirà a mettere la parola fine sulla cavalcata dell'Aston Villa: il segno 1 è proposto a 1.83 da Eplay24, a 1.82 da Eurobet e Bwin. Il pareggio vale 3.80 per Snai e Bet365 mentre l'offerta per il 2 si alza a 4 su Netwin e Sisal.