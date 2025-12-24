Arsenal-Brighton, un pronostico dalla quota alta? Occhi puntati sul parziale/finale

Pareggio al primo tempo e segno 1 finale: quanto vale per i bookie

I Gunners sono reduci dal quarto di finale di Efl Cup vinto ai rigori (1-1 al 90') contro il Crystal Palace. In campionato la squadra di Arteta sta spingendo fortissimo in casa dove ha collezionato sette vittorie e un pareggio, segnando 20 gol e subendone solo tre. Proprio la difesa è il grande punto di forza dei londinesi, che hanno fatto registrare ben nove clean sheet in 17 giornate.

Numeri di altissimo livello di fronte ai quali il Brighton può contrapporre ben poco, specie nell'ultimo periodo. I Seagulls non vincono da quattro giornate (due sconfitte e due pareggi) e non sembrano in grado di rialzare la testa contro un avversario così centrato sull'obiettivo di vincere la Premier League.

In sede di pronostico di Arsenal-Brighton è inevitabilmente il segno 1 quello consigliato: vale 1.40 per Eplay24, Sisal e Lottomatica.

Per chi cerca una quota più alta (ad alzarsi è anche il coefficiente di difficoltà) occhi puntati sul parziale/finale X/1. Il Brighton, insieme a Crystal Palace e Tottenham, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare questo particolare esito di scommessa. Che, per la cronaca, è reperibile a 4.50 su Eplay24, a 4.33 su Bet365 e a 4.30 su BetFlag.