giovedì 25 dicembre 2025
Pronostici Serie A, Parma-Fiorentina: ecco chi vincerà, per i bookie, tra Cuesta e Vanoli© LAPRESSE

Pronostici Serie A, Parma-Fiorentina: ecco chi vincerà, per i bookie, tra Cuesta e Vanoli

Le quote del match in programma sabato 27 dicembre alle 12.30
3 min
TagsparmaFiorentinapronostico

La prima vittoria è arrivata ma anche Pisa (uno) e Verona (tre) hanno conquistato dei punti e così la situazione di classifica della Fiorentina non è migliorata di molto (resta fanalino di coda del campionato).

Quante reti al Tardini? Ecco il consiglio

I viola hanno battuto qualche giorno fa l’Udinese per 5-1 ma il punteggio e l’esito del match non devono trarre in inganno. I friulani sono rimasti in dieci dopo soli 8 minuti di gioco e il compito dei toscani è così diventato immediatamente più facile. Fuoco di paglia oppure no? L’occasione per capirlo arriva questo sabato quando, a ora di pranzo, la “Viola” si presenterà al Tardini per affrontare un Parma che ha 5 punti in più in classifica ed è quindi una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere.

Gli emiliani sono reduci da un tremendo ko interno contro la Lazio (0-1) che fa molto male poiché è maturato all’82’ quando i biancocelesti erano addirittura in nove per due espulsioni decretate dall’arbitro al 42’ e al 77’. Per una squadra come quella gialloblù, alla disperata ricerca di punti salvezza, è stato un colpo tremendo e questo risultato negativo contribuisce a rendere ancora più drammatico, sotto il profilo sportivo ovviamente, il match di sabato.

Sulla carta il pareggio non giova a nessuno ma la cautela con cui, verosimilmente, Parma e Fiorentina si affronteranno sembra lasciare all’Under 2,5 le maggiori probabilità di uscita.

L'Under 2,5 è quotato a 1.63 da Eplay24, a 1.60 da BetFlag e Planetwin. Per i bookie tra Cuesta e Vanoli è leggermente favorito il secondo, una cui vittoria è proposta a 2.26 da Eplay24 e NetBet; il pareggio vale 3 per Bet365 e Lottomatica mentre l'1 del Parma oscilla tra 3.40 (Eurobet) e 3.50 (Sisal).

