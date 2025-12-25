Pronostico Lecce-Como, per le quote è ok il segno 2 ma...

Appena il tempo di fischiare la fine al Tardini che, sempre sabato 27 dicembre, si apre il sipario al Via del Mare dove il Lecce ospita il Como . Ecco quote e pronostico del match tra gli uomini di Di Francesco e quelli di Fabregas .

Lecce-Como pronostico: cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

I salentini, anch’essi impegnati a tenere a distanza le posizioni pericolose della classifica, sono riusciti a prendere qualche lunghezza di vantaggio (quattro) dalla terz’ultima grazie a due vittorie (contro Torino e Pisa) nelle ultime tre giornate.

I lariani hanno invece vistosamente frenato la loro corsa rimediando due ko di fila prima a Milano contro l’Inter (0- 4) e poi a Roma contro l’undici di Gasperini (0-1).

Una doppia sconfitta che ha fatto precipitare la squadra di Fabregas al settimo posto, appena fuori dalla zona che vale l’Europa.

Il Lecce segna poco (solo 11 le reti all’attivo) mentre il Como subisce pochissimo (solo 12 le reti al passivo). Per le quote si parte con il 2 ma anche l’Under 2,5 ci potrebbe stare.

La vittoria di Nico Paz e compagni è proposta a 1.83 da Eplay24, a 1.80 da Bet365 e BetFlag. L'Under 2,5 è a 1.58 sulla lavagna di Bwin, a 1.60 su Eplay24 e a 1.61 su Betsson.