Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Pisa-Juventus, continua la scalata Champions di Spalletti? Cosa dicono le quote© ANSA

Pronostico Pisa-Juventus, continua la scalata Champions di Spalletti? Cosa dicono le quote

Bianconeri attesi dalla penultima della classe, che in casa ha segnato un solo gol
2 min
TagsPisaJuventuspronostico

Dopo le vittorie, preziosissime in chiave Champions contro Bologna e Roma, Spalletti vuole proseguire la sua scalata in classifica battendo la squadra di Gilardino, penutima in classifica. Ecco quote e pronostico di Pisa-Juventus, in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45.

La Juve segna almeno due reti? Ecco le quote dell'Over 1,5 Ospite

In classifica i bianconeri hanno 18 punti in più rispetto ai toscani e gli obiettivi delle due squadre sono evidentemente ben diversi. I numeri individuano tuttavia un elemento comune: l'Under 2,5, centrato 10 volte a testa in 16 giornate.

Il Pisa sembra aver stretto un patto di ferro con No Goal e Under 2,5 soprattutto quando gioca in casa: otto le uscite dell'Under 2,5, otto quelle del No Goal. Il risultato più "largo" è stato lo 0-2 con cui l'Inter ha vinto all'Arena Garibaldi lo scorso 30 novembre.

La Juve, nelle previsioni dei bookmaker, parte super favorita per la vittoria di questa sfida. Il segno 2 si gioca a 1.45 su Snai, a 1.48 su Eplay24, a 1.49 su Bwin. Segno X tra 4.30 e 4.50, l'1 del Pisa tra 6.50 e 7.50.

La Juve "imiterà" l'Inter, segnando almeno due gol? Dai bookie arriva un "Sì" convinto. L'Over 1,5 Ospite è a 1.64 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal. Le quote per l'Under 1,5 Ospite (Juventus segna al massimo una rete) si alzano fino a 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS