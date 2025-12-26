Pronostico Pisa-Juventus, continua la scalata Champions di Spalletti? Cosa dicono le quote

Dopo le vittorie, preziosissime in chiave Champions contro Bologna e Roma , Spalletti vuole proseguire la sua scalata in classifica battendo la squadra di Gilardino , penutima in classifica. Ecco quote e pronostico di Pisa-Juventus , in programma sabato 27 dicembre alle ore 20.45.

La Juve segna almeno due reti? Ecco le quote dell'Over 1,5 Ospite

In classifica i bianconeri hanno 18 punti in più rispetto ai toscani e gli obiettivi delle due squadre sono evidentemente ben diversi. I numeri individuano tuttavia un elemento comune: l'Under 2,5, centrato 10 volte a testa in 16 giornate.

Il Pisa sembra aver stretto un patto di ferro con No Goal e Under 2,5 soprattutto quando gioca in casa: otto le uscite dell'Under 2,5, otto quelle del No Goal. Il risultato più "largo" è stato lo 0-2 con cui l'Inter ha vinto all'Arena Garibaldi lo scorso 30 novembre.

La Juve, nelle previsioni dei bookmaker, parte super favorita per la vittoria di questa sfida. Il segno 2 si gioca a 1.45 su Snai, a 1.48 su Eplay24, a 1.49 su Bwin. Segno X tra 4.30 e 4.50, l'1 del Pisa tra 6.50 e 7.50.

La Juve "imiterà" l'Inter, segnando almeno due gol? Dai bookie arriva un "Sì" convinto. L'Over 1,5 Ospite è a 1.64 su Eplay24 e NetBet, a 1.60 su Sisal. Le quote per l'Under 1,5 Ospite (Juventus segna al massimo una rete) si alzano fino a 2.20.