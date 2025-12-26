Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Pronostico Udinese-Lazio, occhi puntati sul Multigol© LAPRESSE

Pronostico Udinese-Lazio, occhi puntati sul Multigol

Quote equilibrate nella sfida tra Runjaic e Sarri, meglio guardare in direzione dei gol segnati
2 min
Udinese Lazio pronostico

Runjaic contro Sarri in una delle sfide della 17ª giornata di Serie A. Match tra due squadre a dir poco altalenanti, le quote non a caso sono piuttosto equilibrate. Ecco il pronostico di Udinese-Lazio, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18.00.

Quanti gol? L'indizio arriva dai precedenti

Alti e bassi continui per l'Udinese da nove giornate, in cui Zaniolo e compagni hanno alternato vittorie (4) e sconfitte (5), l'ultima delle quali a Firenze per 5-1.

La Lazio non è riuscita a dare continuità al blitz di Parma (i biancocelesti erano rimasti in 9 contro 11), pareggiando 0-0 all'Olimpico contro la Cremonese. Si è trattato del decimo Under 2,5 consecutivo per gli uomini di Sarri e del 14° No Goal in 16 giornate. Numeri che la dicono lunga sulle "tendenze" di marca laziale.

Solo 8 in gol segnati in casa dall'Udinese mentre sono 12 quelli al passivo, di cui ben 9 nei secondi tempi. Quote sostanzialmente equilibrate, con leggera pendenza a destra: il 2 della Lazio è offerto a 2.47 da Eplay24, a 2.45 da Sisal e Betsson. La X si trova a 3, l'1 friulano a 3.10.

Negli ultimi quattro precedenti si sono visti due o tre gol al triplice fischio. Un altro Multigol 2-3 si può giocare a 2 su Eplay24 e NetBet, a 1.95 su Elabet.

Tutte le news di Scommesse

