venerdì 26 dicembre 2025
Serie B, Empoli-Frosinone: ecco il pronostico

Serie B, Empoli-Frosinone: ecco il pronostico

L'analisi del match in programma sabato 27 dicembre al Castellani
2 min
Dalla Serie A ci si sposta in B per dare un’occhiata da vicino ad un match tra due compagini distanti 7 posizioni in classifica ma con ben 14 punti di differenza tra loro. Si tratta di Empoli-Frosinone con i toscani in ottava posizione e 23 punti all’attivo che ospitano i ciociari, in cima alla graduatoria con 37 punti.

Quanti gol al Castellani? Ecco il consiglio

A questa sfida guardano con interesse tutte le inseguitrici del Frosinone sperando che perda qualche punto lungo la strada a cominciare, magari, da oggi al Castellani.

I laziali vantano però il miglior attacco del campionato (33 reti realizzate) e sono imbattuti da 9 turni di fila (7 vittorie, di cui 5 nelle ultime 5 esibizioni, e 2 pareggi).

In tutte le 9 gare casalinghe disputate finora, però, l’Empoli è sempre riuscito a realizzare almeno una rete mentre il Frosinone è andato a bersaglio, almeno una volta, nelle ultime cinque trasferte.

Per questa occasione si potrebbe provare a prendere in considerazione il Multigol 2-4. Un esito offerto a 1.52 da Eplay24 e NetBet, a 1.50 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

