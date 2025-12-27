Pronostico Atalanta-Inter, con Palladino la Dea prova a sfatare un autentico tabù

Domenica sera luci accese alla New Balance Arena di Bergamo per la sfida tra Atalanta e Inter . La Dea ha l’occasione di interrompere un’autentica maledizione, dato che l’Inter viene da otto vittorie di fila negli scontri diretti e negli ultimi quattro i bergamaschi non sono mai andati a segno. Ecco quote e pronostico di Atalanta-Inter , in programma domenica 28 dicembre alle 20.45.

Precedenti e pronostico: quanto vale per i bookie il Multigol 2-4

Un successo a Bergamo consentirebbe all’Inter di chiudere il 2025 da capolista in Serie A, cancellando in parte la delusione causata dall’eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

Al 90’ il verdetto di Riad era stato di parità (1-1) e si è trattato del primo pareggio stagionale per gli uomini di Chivu, che per il resto hanno fatto registrare (in tutte le competizioni) 16 vittorie e 6 sconfitte.

L’Atalanta non divide la posta - curiosità - dal match contro i cugini dell’Inter: il 28 ottobre Atalanta-Milan finì 1-1. Con Palladino in panchina lo score della Dea è di sei successi e due sconfitte (contro Napoli e Verona, in trasferta). Inoltre, da quando c’è lui in panchina l’Atalanta ha sempre segnato nei secondi tempi: l’Inter è avvisata...

Capitolo quote di Atalanta-Inter. Favorita la squadra di Chivu con il segno 2 proposto a 2.05 da Eplay24 e da BetFlag, a 2 da Bet365. Il pareggio è in lavagna a 3.40, l'1 tocca quota 3.60.

Range di gol compreso tra due e quattro, come capitato negli ultimi cinque precedenti? Il Multigol 2-4 si può giocare a 1.51 su Eplay24 e NetBet, a 1.55 su Elabet.