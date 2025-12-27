Pronostico Milan-Verona, si parte con l'1 ma l'esito che intriga è...

Bastava guardare Allegri e il suo comportamento durante la gara con il Napoli per comprendere quanto grande sia stata la delusione del Milan nella trasferta in Arabia per la Supercoppa. Lasciandosi alle spalle quella esperienza per i rossoneri adesso è tempo di tornare a tuffarsi nel campionato dove la situazione di classifica, secondi a -1 dall'Inter e a +1 sul Napoli, impone grande concentrazione per evitare un capitombolo anche qui. Ecco il pronostico di Milan-Verona, in programma domenica 28 dicembre alle 12.30.