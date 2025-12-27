Pronostico Milan-Verona, si parte con l'1 ma l'esito che intriga è...
Bastava guardare Allegri e il suo comportamento durante la gara con il Napoli per comprendere quanto grande sia stata la delusione del Milan nella trasferta in Arabia per la Supercoppa. Lasciandosi alle spalle quella esperienza per i rossoneri adesso è tempo di tornare a tuffarsi nel campionato dove la situazione di classifica, secondi a -1 dall'Inter e a +1 sul Napoli, impone grande concentrazione per evitare un capitombolo anche qui. Ecco il pronostico di Milan-Verona, in programma domenica 28 dicembre alle 12.30.
Quota contenuta per l'1 e allora...
Il Milan, a ora di pranzo, ospita il Verona terz'ultimo che, proprio per la pericolosa situazione di classifica, avrebbe bisogno di punti per non rendere ancora più drammatica la sua situazione.
Gli scaligeri segnano però poco (con 13 reti all'attivo sono tra gli ultimi attacchi del torneo) mentre il Milan, con 13 reti al passivo, rientra tra le migliori difese della Serie A.
Nonostante questi numeri vale la pena sottolineare come il rendimento recente delle due squadre sia opposto. Il Milan viene dal pareggio casalingo con il Sassuolo (2-2) a cui ha fatto seguito il ko in Arabia contro il Napoli mentre il Verona è reduce da due successi consecutivi, nientemeno, contro Atalanta (3-1 in casa) e Fiorentina (2-1 al Franchi).
Secondo i bookmaker è 1 senza ombra di dubbio: il successo rossonero si gioca a 1.38 su Eplay24, a 1.37 su Eurobet e Snai.
Vista la quota contenuta, stuzzica l'idea del Goal che regala un premio decisamente superiore: 2.10 su Eplay24 e Betsson, 2.05 su Snai.