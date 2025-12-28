Corriere dello Sport.it
Premier League, il pronostico di Crystal Palace-Tottenham© Getty Images

Premier League, il pronostico di Crystal Palace-Tottenham

Le quote della sfida tra le Eagles e gli Spurs
2 min
Crystal Palace Tottenham pronostico

Due sole le partite di Premier League oggi. La seconda è un ennesimo derby londinese tra Crystal Palace e Tottenham. Ecco il pronostico del match, in programma al Selhurst Park di Londra alle ore 17.30.

Quanti gol nel derby di Londra? Ecco il consiglio

Una squadra in lenta discesa la prima (dai quartieri alti della graduatoria è progressivamente passata a metà classifica), una squadra che non è mai decollata la seconda (è più vicina alla terz’ultima ma non ha preoccupazioni solo grazie al pessimo rendimento delle ultime).

Si può solo sperare che ci sia qualche rete in più... da provare l’Over 2,5, offerto a 1.90 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.88 da Bwin.

Per la vittoria finale i bookie vedono favorito il Crystal Palace: il segno 1 si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.20 su BetFlag, a 2.15 su Bwin. Il pareggio vale mediamente 3.30 volte la posta, il 2 è quotato a 3.35.

