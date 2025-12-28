Premier League, il pronostico di Crystal Palace-Tottenham

Due sole le partite di Premier League oggi. La seconda è un ennesimo derby londinese tra Crystal Palace e Tottenham . Ecco il pronostico del match, in programma al Selhurst Park di Londra alle ore 17.30.

Quanti gol nel derby di Londra? Ecco il consiglio

Una squadra in lenta discesa la prima (dai quartieri alti della graduatoria è progressivamente passata a metà classifica), una squadra che non è mai decollata la seconda (è più vicina alla terz’ultima ma non ha preoccupazioni solo grazie al pessimo rendimento delle ultime).

Si può solo sperare che ci sia qualche rete in più... da provare l’Over 2,5, offerto a 1.90 da Eplay24 e Lottomatica, a 1.88 da Bwin.

Per la vittoria finale i bookie vedono favorito il Crystal Palace: il segno 1 si gioca a 2.22 su Eplay24, a 2.20 su BetFlag, a 2.15 su Bwin. Il pareggio vale mediamente 3.30 volte la posta, il 2 è quotato a 3.35.