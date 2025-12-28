Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma-Genoa, il pronostico: missione controsorpasso (a Spalletti) per Gasperini© LAPRESSE

Roma-Genoa, il pronostico: missione controsorpasso (a Spalletti) per Gasperini

I giallorossi chiudono il 2025 con la sfida al grande ex, Daniele De Rossi
3 min
TagsRomaGenoapronostico

Dopo Spalletti, ecco De Rossi. La Roma chiude il 2025 con un’altra sfida ad un grande ex, oggi sulla panchina del Genoa. Ecco quote e pronostico di Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre alle ore 20.45.

Roma favorita per i bookie

I liguri hanno incassato due sconfitte di fila contro Inter e Atalanta, mettendo però in campo la grinta tipica dell’ex bandiera giallorossa. Lunedì sera all’Olimpico andrà in scena la sfida tra la quinta e la quart’ultima in classifica: dunque, sarà Champions contro salvezza.

La Roma vuole ripartire dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Juve. Per la prima volta in campionato, gli uomini di Gasperini hanno subìto più di una rete. Rimandato ancora, invece, l’appuntamento con il primo pareggio stagionale: lo score recita dieci vittorie e sei sconfitte.
I numeri dicono che il Genoa in trasferta ha fatto meglio che in casa, sia in termini di punti conquistati (8 sui 14 totali) che di gol realizzati (11 sui 16 complessivi).

Chiosa finale sui precedenti all’Olimpico, decisamente favorevoli ai giallorossi. L’ultimo blitz ligure risale infatti al 17 gennaio 1990: da lì in poi, 19 successi capitolini e 4 pareggi.

Per le quote sarà vittoria giallorossa: l'1 si gioca a 1.63 su Eplay24, a 1.60 su Snai, a 1.62 su Eurobet. Il pareggio è tra 3.50 e 3.65, il 2 del Genoa tra 6 e 6.50.

Da valutare la giocata combo 1X+Multigol 2-5: a 1.62 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.55 su Sisal.

