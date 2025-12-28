Angola-Egitto, il pronostico: Salah e compagni agli ottavi con una gara d'anticipo

Ne manca una per l’en- plein ma l’ Egitto , dopo aver battuto Zimbabwe prima (2-1) e Sudafrica poi (1-0) ha già ipotecato la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa . All’appello, per completare il tris di vittorie nel gruppo B , mancherebbe soltanto il successo sull’ Angola , occasione che si presenta lunedì negli ultimi novanta minuti di questa prima fase a gironi.

Vince l'Egitto? Che quota per il segno 2!

L’Angola ha conquistato soltanto un punto nelle due gare fin qui disputate (1-1 contro lo Zimbabwe) avendo perso all’esordio (1-2) contro il Sudafrica ma non sono certo queste due esibizioni che gli lasciano poche speranze di successo contro Salah e compagni. L’Angola infatti, se si escludono le gare amichevoli, nelle 8 gare antecedenti a questa Coppa d’Africa disputate, è riuscito a battere soltanto Zambia e Maurutius non andando oltre il pareggio contro Kenya e Eswatini (avversari non certo di gran spessore) finendo ko contro Marocco (e ci può stare) ma anche contro Congo e Libia.

L’Egitto si è invece qualificato per i Mondiali 2026 in Canada, Usa e Messico e avanza la sua candidatura anche per la vittoria finale in questa competizione.

Con queste premesse appare difficile che l’Angola riesca a uscire imbattuto dalla sfida di oggi ad Agadir anche se, a dire il vero, le quote concedono al segno 1 quasi le stesse chances riservate al 2. Probabilmente ipotizzano che, avendo già staccato il biglietto per la fase successiva, l’Egitto possa anche concedere qualcosa agli avversari. Ipotesi difficile ma non impossibile anche se, sotto il profilo tecnico, la differenza di valori c’è, eccome.

Fiducia al segno 2, anche molto ben pagato. La vittoria dell'Egitto è offerta a 2.72 da Eplay24, a 2.65 da Snai, a 2.60 da Bwin.