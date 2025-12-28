Pronostico Zambia-Marocco, quote ok per la nazionale di casa

Nella serata di lunedì 29 dicembre (ore 20.00) riflettori puntati sui padroni di casa del Marocco che chiudono la loro fase a gironi affrontando lo Zambia che fin qui, nelle due gare disputate, hanno collezionato altrettanti pareggi contro Mali e Comores. Ecco il pronostico di Zambia-Marocco .

Marocco favorito per i bookie

Il Marocco ha battuto le Comores all’esordio ma poi, nell’esibizione successiva, non è andato oltre il pareggio (1-1) contro il Mali. Lo Zambia nelle 12 partite complessive giocate prima di questa competizione ha battuto solo la Tanzania e ha pareggiato contro il Botswana collezionando per il resto 10 sconfitte.

Con la vittoria il Marocco chiuderà al primo posto e questa è una eventualità molto probabile. Il segno 2 paga poco ma non dovrebbe tradire le attese.

Il 2 di Brahim Diaz e compagni si gioca a 1.22 su Eplay24, Bwin e Betsson, a 1.23 su Planetwin. Il pareggio renderebbe 5.80 volte la posta, l'1 dello Zambia oscilla tra 12.5 e 15.