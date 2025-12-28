Corriere dello Sport.it
Campionato portoghese, il pronostico di Porto-Afs© EPA

Campionato portoghese, il pronostico di Porto-Afs

Le quote del match in programma all'Estadio do Dragao
1 min
Porto

L’unico altro campionato che lunedì sera (ore 21.15) propone un match è quello portoghese. Si tratta di un vero e proprio testacoda tra il Porto capolista e il fanalino di coda Afs. Ecco il pronostico del match.

Non solo 1 ma anche...

Tra le due formazioni ci sono ben 39 punti di differenza e basta questo a spingere chiaramente il pronostico in direzione della prima della classe. Gli ospiti hanno solo 4 punti all’attivo e non hanno mai vinto una gara di campionato. Con 39 reti al passivo hanno la peggior difesa del torneo mentre il Porto, con sole 4 reti subìte, propone la migliore.

Non solo 1 ma anche Over 2,5. La combo che lega i due esiti è offerta a 1.45 da Sisal, a 1.44 da Eplay24 e NetBet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

