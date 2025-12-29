Premier League, pronostico Arsenal-Aston Villa: sfida al vertice tra Arteta ed Emery

Premier League , 19ª giornata : clima caldissimo all’Emirates Stadium di Londra per la sfida tra l’ Arsenal capolista e l’ Aston Villa , terzo a meno tre dai Gunners. Ecco il pronostico del match tra i londinesi e i Villans di Emery (ex allenatore dell'Arsenal): fischio d'inizio martedì 30 dicembre alle 21.15.

Chi vincerà? I bookie non hanno dubbi

Un’ascesa incredibile quella dell'Aston Villa che nelle prime cinque giornate aveva racimolato solo tre pareggi per poi collezionare dodici vittorie nelle successive tredici: l’unico ko per mano del Liverpool. L’Arsenal proverà a fermare la corsa dei Villans forte di un ruolino di marcia interno praticamente perfetto: otto successi e un pareggio con 22 gol all’attivo e 4 al passivo.

Arteta vuole vincere sia per volare a +6 sui rivali che per vendicare la sconfitta incassata al Villa Park di Birmingham (1-2) lo scorso 6 dicembre. I bookie danno ragione a Gyokeres e compagni, con quote per il segno 1 che si attestano sull'1.48 su Eplay24, NetBet e GoldBet. Il pareggio si gioca a 4.30, il 2 a 6.50.

Restando sulle principali classi di esito su cui si scommette, vale la pena segnalare che l’Aston Villa ha in scia cinque partite di fila chiuse con Goal e Over 2,5.

Chissà che, in presenza di una squadra fortissima in difesa come l’Arsenal, almeno una delle due serie non possa interrompersi con No Goal e/o Under 2,5.

Il No Goal è poco sopra l'1.70, l'Under 2,5 vale 1.85.