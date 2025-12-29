Chelsea-Bournemouth, il pronostico: Maresca vuole riscattare il ko contro l'Aston Villa
Alla 19ª giornata di Premier League il Chelsea si presenta da quinto in classifica: alle porte c'è la sfida casalinga con il Bournemouth, che alle sue spalle ha sono solo cinque squadre. Un crollo verticale, conseguenza di un’astinenza da vittorie che dura da ben nove giornate: quattro pareggi e cinque sconfitte. Ecco quote e pronostico di Chelsea-Bournemouth: fischio d'inizio alle 20.30 di martedì 30 dicembre.
Per le quote è probabile il segno 1
Ad aggravare la situazione c’è poi il dato relativo ai gol subìti in trasferta dal Bournemouth: 27, che ne fanno la peggior difesa esterna della Premier League.
Il Chelsea è reduce dal ko interno con l’Aston Villa (1-2). Rilievo statistico: si è trattato del 14° Multigol 2-4 in campionato per i Blues. Di più. Nelle nove gare giocate a Stamford Bridge, i londinesi non sono mai andati al riposo in svantaggio: cinque volte davanti, quattro in parità.
Per le quote è un segno 1 assai probabile: al 90’ è offerto a 1.56 da Eplay24, a 1.55 da Snai e Bet365. Il pareggio è tra 4.10 e 4.33, il 2 del Bournemouth tra 5.25 e 5.75.
Per chi crede che i Blues possano andare in vantaggio al riposo, l'1 primo tempo è quotato a 1.98 da Eplay24 e NetBet, a 2.05 da Snai e Bet365.